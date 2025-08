Fusão da Tecumseh com Mueller e Atlas completa 10 anos

Compressores Tecumseh: a fusão possibilitou que o Brasil passasse a abrigar todo o centro de pesquisa do grupo, desenvolvendo novas tecnologias, como o compressor inverter - Crédito: divulgação

Há exatamente 10 anos, no dia 5 de agosto de 2015, a Mueller Industries e a Atlas Holdings anunciaram um acordo de fusão com a companhia norte-americana Tecumseh Products Company, que, no Brasil, mantém sua filial Tecumseh com sede em São Carlos.

A transação foi avaliada em US$ 123 milhões, e as empresas assumiram ainda a dívida líquida. Elas ofereceram US$ 5,00 por ação da fabricante global de compressores, um ágio de 155% baseado no preço de fechamento de US$ 1,96 por ação em 4 de agosto.

A Tecumseh (que iniciou com o nome Sicom) começou a operar em São Carlos em 1973 e, em 2014, contava com 2.720 funcionários em um parque industrial com 803 mil metros quadrados de área total e 145 mil metros quadrados de área construída.

A matriz da Tecumseh está nos EUA e opera centros globais de tecnologia e instalações de fabricação na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

De acordo com o comunicado sobre a negociação enviado à imprensa, a Tecumseh permanecerá uma empresa independente, sem mudança de sede, localizada nos Estados Unidos, e continuará a operar seus centros globais de tecnologia e instalações de fabricação nas Américas, Europa e Ásia.

Com a conclusão do negócio, a Tecumseh passou a ser uma companhia privada e foi retirada da Bolsa de Valores NASDAQ.

O diretor de Assuntos Institucionais da Tecumseh, Homero Busnello, afirmou, em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA, que, nesta década sob novo comando, a Tecumseh do Brasil recebeu investimentos de R$ 150 milhões e mantém atualmente cerca de 2.000 empregos.

Busnello também afirmou que a fusão possibilitou que o Brasil passasse a abrigar todo o centro de pesquisa do grupo, desenvolvendo novas tecnologias, como o compressor inverter.

“Desenvolvemos novos produtos e hoje temos empregos com maior valor agregado. Nos laboratórios de pesquisa, geramos novos empregos. A empresa se internacionalizou ainda mais e se tornou muito mais global”, destaca o executivo.

