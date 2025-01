Fundo Social de Solidariedade realiza doações para abrigo de idosos

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS), coordenado pela primeira-dama, Herica Ricci Donato, repassou nesta quarta-feira (29/01), para os abrigos de idosos Dona Helena Dornfeld e para o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta kits com produtos de higiene.



As doações foram arrecadadas junto a comunidade. Entre os itens entregues estavam fraldas geriátricas, sabonete, creme dental, shampoo, condicionador, hidratante corporal e facial, desodorante, escovas de dentes e papel higiênico, entre outros produtos.



De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, a ação reforça a importância do cuidado com os idosos. “Nosso compromisso é apoiar as entidades de São Carlos e neste momento iniciamos pelos abrigos de idosos. A ação seguirá ao longo do ano, com novas campanhas e mobilizações para arrecadação não só de produtos de higiene, mas também de alimentos e agasalhos e desta forma, atendermos também entidades que trabalham com outros segmentos”, garantiu a presidente do FSS, que designou a diretora do Fundo, Eucimara Jorge Pott, para fazer a entrega dos produtos às entidades.



Os responsáveis pelos lares de idosos agradeceram o apoio e destacaram a importância dessas doações para o dia a dia das instituições. “A parceria com o Fundo Social é muito significativa para nós. Hoje mesmo já estávamos programando aquisição de fraldas geriátricas, porém agora com essa doação não será mais necessário. Sempre recorremos ao Fundo e toda vez somos atendidos”, disse Jussilene Rego Nunes, diretora administrativa do Abrigo Dona Helena Dornfeld.



Quem desejar contribuir com doações pode entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, localizado rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

