Frente fria provoca queda nas temperaturas a partir de domingo

Sexta-feira (31/03)

Instabilidades associadas a uma frente fria no oceano, afastada do continente, favorece a formação de áreas de chuvas isoladas, especialmente no nordeste e no litoral norte do estado de São Paulo. A partir da tarde, são previstas pancadas de chuva, algumas com trovoadas, em pontos isolados nas demais regiões, devido ao calor e umidade atmosférica. Temperaturas elevadas.

Sábado (01/04)

Uma nova frente fria, associada a um ciclone extrapolicial, desloca-se pelo oceano Atlântico chegando ao litoral estado de São Paulo no decorrer da tarde de sábado. Esse sistema ocasiona áreas isoladas de chuvas e trovoadas, principalmente no sul e leste do estado. Temperaturas e.

Domingo (02/04) a segunda-feira (03/04)

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo. Na faixa leste, o Tempo fica nublado com chuvas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Demais regiões, céu com poucas nuvens, sem chuva. Temperaturas em declínio.

