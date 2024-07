Final de semana segue com manhãs e noites frias, sem previsão de chuva

Final de semana continua com manhãs e noites frias, sem previsão de chuva - Crédito: Maycon Maximino

Sexta-feira (05/07) - O Tempo permanecerá estável no estado de São Paulo, sem previsão de chuva, devido a atuação da massa de ar seco. As temperaturas continuam amenas entre a noite ao início da manhã e em gradual elevação durante a tarde.

Sábado (06/07) e Domingo (07/07) - Durante o final de semana o tempo continua com céu claro a poucas nuvens e sem chuva no interior do estado de São Paulo, devido a atuação de uma massa de ar seco. Contudo, a formação de áreas de instabilidade são previstas para as regiões sudeste, sul e leste do estado, com previsão de chuvas fracas e isoladas, em função da proximidade de uma frente fria, no Sul do Brasil. Temperaturas estáveis.

Leia Também