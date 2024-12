Festa no Botafogo deverá reunir aproximadamente 400 crianças

Festa para a garotada no Botafogo deverá reunir aproximadamente 400 crianças - Crédito: Divulgação

Um dia de muita festa e brincadeiras para a criançada. Assim promete ser uma ação social que será realizada pelo quarto ano e que deverá atender aproximadamente 400 crianças da região do Jardim Botafogo.

Promovida pela comerciante Natália Regina Brandão Feliciano, a confraternização para a criançada será a partir das 13h deste domingo, 15, na rua Santa Tereza, 175.

De acordo com ela, será oferecido para os pequenos visitantes algodão doce, pipoca, refrigerante e cachorro quente, além de brinquedos infantis

Segundo Natália, a festa teve início no ano seguinte ao falecimento do seu filho Lorenzo, ocorrido no dia 29 de dezembro de 2019. “A partir de 2020 comecei a fazer esta festa em homenagem ao meu pequeno príncipe. Muitos parceiros me ajudam nas doações e a festa acontece pelo quarto ano”, disse a comerciante.

