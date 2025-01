FESC está com matrículas abertas para cursos, hidroginástica e natação

Natação FESC - Crédito: divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com matrículas abertas até 31 de janeiro para os cursos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), Universidade Aberta do Trabalhador (UNIT), Programa de Inclusão Digital (PID) e do Centro Esportivo e Cultural.



As matrículas são presenciais:

• Campus I (Vila Nery): Rua São Sebastião, 2.828, das 7h às 19h.

• Campus II (Vila Prado): Rua Itália, 756, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

É necessário levar documento com foto, comprovante de residência atualizado e, para atividades físicas, atestado médico.

Cursos Disponíveis

• Centro Esportivo e Cultural: Hidroginástica, natação (iniciante e avançada), pilates com aparelho.

• UNIT: Corte e costura, inglês (iniciante e intermediário), patchwork.

• PID: Mídias sociais, internet, smartphone, Canva, pacote Office, CapCut, Roblox Studio, hardware, informática com robótica.

• UATI: Artesanato, teatro, yoga, meditação, pilates, dança, espanhol, jogos recreativos, revitalização de adultos, entre outros.

As aulas começam em 10 de fevereiro, com opções nos períodos da manhã, tarde e noite. Detalhes sobre carga horária, valores, horários e bolsas de estudo estão no site www.fesc.com.br.



A FESC destaca a qualidade dos cursos e a alta procura, com profissionais renomados e qualificados. Mais informações pelos telefones:

• Campus I (Vila Nery): (16) 3362-0580, 3362-0581, 3362-0582.

• Campus II (Vila Prado): (16) 3375-3285.

