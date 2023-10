Familiares pedem orações para rapaz que sofreu grave acidente em São Carlos

SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 09h11

09 Out 2023 - 09h11 Por Redação São Carlos Agora

Richard ao lado do Gol envolvido no acidente - Crédito: arquivo pessoal

Familiares de Richard Euzebio Amancio, 31, pedem orações pela sua saúde. Na noite de ontem, (8), ele se envolveu em um grave acidente na estrada da Servidão, quando o Gol que conduzia colidiu violentamente contra um poste. Richard ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele está internado na Santa Casa em estado grave.

“Amigos do Richard, da minha irmã, vamos todos nós em uma corrente interceder pela vida dele nesse momento. Vamos ter muita fé e pedir para Deus entrar naquela sala de cirurgia e cuidar dele. Eu creio no milagre e creio em um Deus vivo que nesse momento já está operando ele. Força Richard”, publicou a cunhada nas redes sociais. No último final de semana Richard esteve participando da festa de 15 anos da filha.

