Estudo da UFSCar busca locais atingidos por raios em São Carlos

(Imagem: Pixabay) -

Uma pesquisa de iniciação científica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), ainda em fase inicial, pretende investigar os efeitos da descarga elétrica proveniente de raios na fauna do solo. Segundo os pesquisadores, invertebrados podem responder a campos elétricos formados por linhas de transmissão de alta voltagem, mas não há estudos verificando diretamente o efeito de raios em organismos de solo como formigas, aranhas, besouros e outros.

O estudo será conduzido pela graduanda do curso de bacharelado em Gestão e Análise Ambiental, Marcela de Oliveira Gonçalves, com orientação dos docentes Vandoir Bourscheidt e Marcel Okamoto Tanaka, ambos do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm). Para realizar o trabalho, os pesquisadores procuram locais que tenham sido atingidos por raios em São Carlos e região nos últimos meses; dessa forma, gostariam de contar com a ajuda da comunidade para encontrar um local adequado, uma vez que, para o estudo proposto, o raio precisa ter atingido diretamente o solo não pavimentado. Seriam locais de interesse, portanto, lavouras, pastagens, e outras áreas descobertas.

Qualquer pessoa que obtenha a informação requisitada pode participar da pesquisa. Para isso, basta informar o local e a data da ocorrência para a estudante Marcela Gonçalves, pelo WhatsApp (69) 98467-2802 ou pelo e-mail marcelaoliveira@estudante.ufscar.br. A partir do contato, os pesquisadores buscarão obter mais detalhes e avaliar a aptidão da área para a realização do estudo.

