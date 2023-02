Estrada que liga o Embaré ao Aracê de Santo Antônio recebe melhorias

Crédito: Divulgação

O secretário de Governo Netto Donato, juntamente com o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, acompanhou na manhã desta quinta-feira, 2, as obras de recuperação da pavimentação da estrada João Baio que liga o Embaré ao Aracê de Santo Antônio.

A obra faz parte Programa de Recuperação das Estradas Vicinais (Novas Vicinais), que disponibiliza aos municípios recursos para a manutenção de estradas importantes para o dia a dia das pessoas e para o desenvolvimento econômico das regiões. O convênio para São Carlos fazer parte do programa foi assinado em dezembro de 2021 pelo prefeito Airton Garcia junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Pelo convênio já foi recuperada a Estrada Guilherme Scatena, trecho entre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Embrapa Pecuária Sudeste. O DER investiu R$ 8 milhões na recuperação asfáltica de 11,4 quilômetros dessa estrada.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, neste momento a Estrada João Baio vai receber a recuperação de 2,1 Km, trecho entre o Embaré e Aracê de Santo Antônio e também será realizado 1 Km de galeria de drenagem, um investimento de R$ 2 milhões. “Também consta do programa a retomada da recuperação da vicinal Abel Terrugi (Água Vermelha-Santa Eudóxia), um investimento total de R$ 16 milhões no município, além disso o prefeito Airton Garcia solicitou a pavimentação da estrada Ayrton Salvador Leopoldino Júnior por meio do programa Novas Vicinais”, esclarece Mariel Olmo.

Para Netto Donato, secretário de Governo, o programa Novas Vicinais é muito importante para os municípios para melhorar a logística dos polos produtivos. “Todas essas obras vão melhorar o escoamento da produção agro de São Carlos. Em nome do prefeito Airton Garcia agradeço o governo estadual por mais este aporte de recursos no município”, disse Donato, lembrando que todo o processo licitatório para contratação das empresas é realizado pelo Estado.

Leia Também