Escola de Verão em Química da UFSCar abre inscrições em minicursos

Crédito: Divulgação

De 22 de fevereiro a 5 de março de 2021, o Departamento de Química (DQ) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza a XLI Escola de Verão em Química "Prof. Dr. José Tércio B. Ferreira", com o tema "A Química para o novo milênio". Nesta edição, totalmente online, serão oito minicursos, com a participação de pesquisadores brasileiros e de instituições na França, Alemanha, Arábia Saudita, Espanha, Finlândia e Estados Unidos. A programação detalhada, com temas e professores, pode ser conferida na página do evento no Facebook (www.facebook.com/EVQUFSCar/).

A Escola de Verão em Química é realizada desde 1981. É caracterizada pela integração entre estudantes de graduação e pós-graduação, troca de experiências entre as pessoas participantes, abertura de novas oportunidades para ingresso na pós-graduação e oportunidade de contatos internacionais. O evento tem apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas via https://bit.ly/evq2021. A taxa de inscrição é de R$ 20 por curso, e estudantes de graduação da UFSCar são isentos. Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail evq@ufscar.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também