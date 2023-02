Escola de Engenharia de São Carlos recebe Secretário de Estado para Aula Magna

Vahan Agopyan, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, dará Aula Magna na EESC/USP - Crédito: Divulgação

A Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) recebe nesta sexta-feira, dia 10, o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, para uma Aula Magna que marcará o início da programação comemorativa dos 70 anos de atividades da instituição de ensino.

O evento será realizado no Anfiteatro Jorge Caron, a partir das 14h30, e contará com a presença do reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, além de outras autoridades da Universidade e do município. Haverá transmissão pelo Canal da EESC no YouTube.

Na oportunidade, também acontecerão a cerimônia de denominação do Bloco E-1, a inauguração do Espaço Minerva e a Entrega das Obras de reforma da Biblioteca/Anexo.

