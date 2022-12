Empresária e apresentadora são-carlense recebe outorga de associação dos “Boinas Azuis” da ONU

Crédito: Divulgação

A empresária e apresentadora de TV são-carlense Eliana Lopes foi agraciada com a outorga da “Blue Berets”, Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, entidade que representa ex-integrantes dos chamados “boinas azuis”, da ONU. O evento foi realizado no Palácio Anchieta, sede da Câmara de Vereadores de São Paulo.

Eliana Lopes coordena desde o final de 2021, um projeto para estar mais próxima aos ideais da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, que coopera com o reconhecimento do impecável trabalho que a ONU desenvolve no Brasil e também internacionalmente. “É importante reconhecer o valor de pessoas que praticam ações meritórias nos âmbitos civil, empresarial e militar”, destacou Eliana Lopes.

A empresária e apresentadora de televisão já havia sido condecorada com o “Colar Ordem do Mérito Grau Cavaleiro”. Tal honraria representa o reconhecimento especial pelos serviços que tem atuação destacada no meio empresarial. Também com ações e diálogos que promovem o bem-estar individual e coletivo.

Eliana foi ainda empossada pelo cargo especial com a carteira de couro recebido no final de 2021, entregue pelo comandante Walter Mello de Vargas, além do deputado Coronel Telhada, e do diretor da regional Campinas, César Cezar, em evento realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Atualmente, Eliana está à frente do Grupo Soler, Seguros e Certificação Digital, Elian Jiior, e apresentadora de TV, programa “Nas Entrelinhas com Eliana Lopes”, atração nacional da Rede TV, e em podcast no youtube. Eliana, encerra dizendo: “Todos temos responsabilidades como indivíduos, cidadãos e sociedade, e eu quero poder fazer mais. Fica meu convite para aqueles que desejam somar forças possam estar conosco em outras oportunidades. Esse evento, certamente ficará marcado na história da cidade de São Carlos pela honra recebida de uma organização de tamanha envergadura”, declarou Eliana.

Leia Também