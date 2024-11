Embrapa São Carlos oferece curso on-line gratuito

Curso on-line lançado pela Embrapa pela plataforma E-Campo é gratuito - Crédito: Aianne Amado

A Embrapa oferece um novo curso on-line pela plataforma de capacitações a distância da Empresa, o E-Campo. Manejo Hídrico na Propriedade Leiteira é gratuito e tem duração de 52 horas.

O objetivo é capacitar agentes de assistência técnica e extensão rural, além de produtores e estudantes, sobre a importância e como fazer a gestão hídrica na fazenda de leite para o uso racional da água e a adequação ambiental da propriedade.

De acordo com o responsável pela capacitação, o pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste Júlio Palhares, a iniciativa pretende estimular as boas práticas na produção leiteira em relação ao consumo e qualidade da água. “O curso é o primeiro no Brasil que tem como objeto uma atividade pecuária. Muitas das informações e conhecimentos apresentados também podem ser aplicados em outras atividades animais, como bovinos de corte, suínos e aves. Manejar a água de forma correta será, cada vez mais, fundamental para os sistemas de produção animal, principalmente, em cenários em que as mudanças climáticas promoverão a escassez hídrica em várias regiões produtivas”, destaca Palhares.

Ao final, o participante estará apto a encaminhar uma solicitação de outorga de uso da água, a quantificar e qualificar o consumo hídrico, realizar a coleta de análise de água para os diversos tipos de consumo da propriedade, interpretar os resultados da avaliação da água e aprender a utilizar a ferramenta de aplicação do Índice de Desempenho Hídrico da produção leiteira (IDH-leite).

A promoção do curso contribui para o alcance das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Agenda 2030, com as metas 2, 6 e 12. A primeira refere-se à promoção da agricultura sustentável de produção de alimentos e prevê práticas agropecuárias resilientes, manutenção dos ecossistemas, fortalecimento da capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, etc. O ODS 6 trata da preservação e conservação dos recursos hídricos e seu uso eficiente. O ODS 12, corresponde ao consumo e produção responsáveis, principalmente no que diz respeito à gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, no caso dessa capacitação, a água.

O treinamento tem oferta contínua, ou seja, o inscrito terá acesso por tempo indeterminado. Porém, sugere-se que seja concluído em até 30 dias, para uma maior efetividade da aprendizagem.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail e-campo.pecuaria-sudeste@embrapa.br.

Serviço

Manejo Hídrico na Propriedade Leiteira

Quando: Oferta contínua

Link: https://e-campo.sede.embrapa.br/curso/manejo-hidrico-na-propriedade-leiteira

Carga horária: 52 horas

Modalidade: à distância, autoinstrucional (modelo de ensino no qual o aluno estuda de forma independente).

Lançamento: 11 de novembro

Mais Informações: e-campo.pecuaria-sudeste@embrapa.br

