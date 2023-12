Em homenagem ao filho que já partiu, autônoma faz festa para 300 crianças em São Carlos

Futebol de sabão foi uma das atrações da ação social promovida por Natália - Crédito: Divulgação

Hoje, estaria com 7 aninhos. Mas o Papai do Céu quis que uma linda estrelinha, então com 3 aninhos, ficasse ao seu lado. Mas, como a magia de Natal sempre foi a sua luz, do paraíso, o pequeno Lorenzo trouxe inspiração para a mamãe Natália Regina Brandão Feliciano, 27 anos, autônoma.

Com muita tristeza, mas sempre lembrando do seu pequeno príncipe, a saudosa mamãe reuniu forças e há três anos leva a felicidade para crianças de famílias carentes. Com a ajuda de amigos, promove uma ação social em homenagem ao pequeno Lorenzo. “Não tenho dúvida. Ele (Lorenzo) que faz acontecer. Tudo dá certo por causa dele”, disse a emocionada mamãe.

Assim, Natália Regina, inspirada pelo seu pequeno príncipe e com a ajuda de amigos, organizou uma festa para aproximadamente 300 crianças que se reuniram neste domingo, 17, na rua Santa Tereza, no Jardim Botafogo para comemorar mais um final de ano.

“Eu organizo a festa, sou uma das patrocinadoras, mas conto com a ajuda de muitos amigos”, disse em entrevista ao São Carlos Agora. “O motivo é algo lindo e especial. Há quatro anos, meu filho Lorenzo, que tinha 3 anos, faleceu na passagem de ano. Desde então, inspirada nele, iniciei essa ação social”, afirmou. “Não posso fazer meu príncipe feliz, mas posso fazer várias outras crianças felizes. E conto com vários amigos para fazer essas crianças felizes”, disse.

Durante a festa, as meninas que compareceram ganharam um kit Frozen e os meninos, bola de futebol e carrinho. De acordo com Natália Regina, seis voluntários ajudaram durante a festa que teve ainda futebol de sabão, pula-pula e castelo, como brinquedos infláveis, além de cachorro quente, pipoca, algodão doce e refrigerante.

“Minha meta é fazer esta festa todo os anos. Sempre procurar atender mais crianças, continuar a contar com a ajuda de amigos e uma forma de fazer com que meu pequeno príncipe, minha eterna estrelinha Lorenzo sempre esteja presente comigo”, finalizou a emocionada mamãe.

