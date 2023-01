Educação realiza inscrições para o transporte escolar rural 2023

Ônibus rural - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que estão abertas até o próximo dia 17 de fevereiro as inscrições para o Transporte Escolar Rural 2023.

Neste período a Seção de Transporte Escolar da SME fará o cadastramento e recadastramento dos alunos residentes na zona rural de São Carlos. Os documentos e fotos dos alunos devem ser enviados pelo WhatsApp através do número (16) 99315-9740.

Os documentos exigidos são Certidão de Nascimento ou RG dos alunos (fotos dos dois lados do documento), fotos do comprovante de residência recente (máximo 60 dias), podendo ser conta da CPFL, água, telefone ou carteira de trabalho na folha que consta o registro, holerite e declaração de moradia (que os pais trabalham na fazenda); foto atual do aluno (deve ser tirada somente da criança, com um fundo claro, só do ombro para cima, sem boné), não pode ser foto da foto. A carteirinha será entregue direto no ônibus assim que estiver pronta.

Em São Carlos são atendidos com o transporte rural 1.400 estudantes das escolas estaduais e municipais residentes em chácaras, fazendas e sítios da região rural da cidade.

A SME informa ainda que os alunos matriculados nas Escolas Estaduais Prof. Luiz Viviane Filho e João Batista Gasparini que residem nos bairros Eduardo Abdelnur e Jardim Zavaglia deverão enviar a documentação pelo WhatsApp. Já os alunos matriculados nas EMEB’s Afonso Fioca Vitali (CAIC) e Arthur Natalino Deriggi, residentes nos bairros Planalto Verde, Vida Nova São Carlos e Itatiaia deverão procurar as respectivas escolas para solicitar atendimento com o transporte escolar ofertado pela Prefeitura.

O secretário de Educação, Roselei Françoso, lembra que até 2022 os pais e responsáveis se deslocavam até a SME para entregar a documentação para realizar o cadastramento e o recadastramento para o Transporte Escola Rural. Em novembro de 2022 a Secretaria comunicou os pais sobre a nova forma de cadastramento do transporte escolar rural, avisando que a partir deste ano seria eletrônico e feito por meio do WhatsApp.

“A Educação é universal e obrigatória e o transporte escolar rural é oferecido através de um convênio com a Secretaria Estadual de Educação. Queremos garantir o direito constitucional do acesso à educação para o aluno, a permanência e a aprendizagem, oportunidades para que as crianças possam ter frequência nas aulas, utilizando toda a infraestrutura educacional fundamental do processo de ensino e aprendizagem”, disse o secretário Roselei.

Roselei Françoso, ressaltou, ainda, que o transporte escolar rural em São Carlos é feito por ônibus da Viação Parati, com a presença de monitores, submetido a fiscalização rígida e vistoriado pelos órgãos de trânsito da cidade e pelo Detran. “Portanto são veículos em perfeito estado de manutenção, para que o transporte seja feito com conforto e garanta tranquilidade aos pais no quesito de segurança para os seus filhos”, finalizou.

