Editorial: Um presente de grego para São Carlos

São Carlos foi surpreendida nesta terça-feira, 26 de novembro, com a aprovação (pela Câmara Municipal) de dois projetos de lei que criam a Taxa do Lixo e a Taxa de Iluminação, além de uma reforma administrativa que cria 20 novos cargos de confiança, inclusive o de “secretário de Saúde Animal”. Apenas três vereadores – Djalma Nery (PSOL), Raquel Auxiliadora (PT) e Azuaite França (CIDADANAI) votaram contra.

Embora Netto Donato só assuma a Prefeitura em 1º de janeiro de 2025, o impacto das novas taxas de lixo e iluminação, aprovadas em regime de urgência pela Câmara Municipal (17 votos a 3), já está sendo associado a ele. Afinal, será o governo Netto que irá se beneficiar dos recursos que serão tirados da população e passados para a Prefeitura Municipal.

A atual gestão justificou que as taxas atendem exigências legais, como o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, em cumprimento à Lei Municipal Nº 19.926/2020, além de recomendações da ANEEL e do Tribunal de Contas do Estado.

Ainda assim, a população não poupou críticas, mirando o prefeito eleito. Contudo, é preciso lembrar: o comando ainda é de Airton Garcia. Netto Donato herda desafios, mas não estas decisões.

Podemos indagar o seguinte: se as taxas realmente são necessárias e legítimas por que não foi realizado um debate amplo com a sociedade? Por que o governo não veio a público explicar este tema? Por que não houve audiência pública e tudo foi aprovado à toque de caixa???

Marqueteiros orientam prefeitos eleitos a comandarem os seus sacos de maldades neste fim de ano, antes de assumir. Estes apostam na ignorância e na alienação de grande parte da população.

Assim, pelo menos em tese, podem colocar a culpa no antecessor e também apostar no esquecimento da população. Porém, quando a conta chegar para ser paga, muitos eleitores de Netto poderão se sentir traídos. Seria, este pacotão de projetos, mais um Presente de Grego?

A expressão "Presente de Grego"

Presente de grego é uma expressão popular usada para representar o recebimento de algum presente ou dádiva que traz prejuízo para quem a recebeu, ao contrário do que era esperado.

Esta expressão faz referência ao Cavalo de Tróia, um famoso episódio descrito na Ilíada de Homero, que narra os eventos da Guerra de Tróia. Real ou não, o Cavalo de Tróia teve um papel fundamental. Um símbolo de guerra importante para os gregos e um exemplo para a humanidade.

Marco Rogério/Jornalista

