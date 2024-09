Ecoponto do Jardim Ipanema deve ser entregue em 10 dias

SIGA O SCA NO

Ecoponto Jardim Ipanema - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Obras Públicas informou que dentro de 10 dias será entregue as obras de construção do novo Ecoponto do Jardim Ipanema, localizado na Rua Miguel Petrucelli, um investimento de R$ 357.469,22.

O novo Ecoponto foi construído com dimensões maiores que o anterior, em uma área pública institucional de 250 metros no Jardim Ipanema, porém atenderá também os bairros São Carlos III e Santa Angelina.

A edificação foi construída em blocos de concreto com muros de fechamento, baias cobertas e descobertas, área para triagem e guarita com banheiro para os trabalhadores.

“Uma construção importante para receber de moradores e de empresas que desejam descartar regularmente seus resíduos sólidos. Em aproximadamente 10 dias vamos receber esse Ecoponto que fará a triagem e separação de resíduos sólidos para a reciclagem no município”, detalhou o secretário municipal de Obras Públicas, Leonardo Lázaro.

Os ecopontos são áreas públicas para a captação de pequenas quantidades de entulho de pequenos geradores. As unidades recebem resíduos de construção civil, os resíduos de móveis, colchões, volumosos, poda de árvore e também, material da coleta seletiva. O descarte permitido é de até um metro cúbico por munícipe, ou seja, o volume que cabe num veículo utilitário pequeno.

A cidade tem Ecopontos nos bairros Jardim Paulistano, São Carlos VIII, Cidade Aracy, Jardim Medeiros e Vida Nova/Planalto Verde.

