Documentário sobre “Cherenkov Telescope Array” será lançado no IFSC/USP

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e o Departamento de Letras (DL) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) lançam no próximo dia 6 de novembro o vídeo documentário intitulado “Vinocéu: uma experiência multidisciplinar de difusão científica da astrofísica”. O evento acontece às 14h no “AnfiVerde” do Instituto de Física de São Carlos, no campus 1 da USP.

A obra é um vídeo-documentário de divulgação científica sobre o CTA – Cherenkov Telescope Array – uma colaboração internacional que está construindo um conjunto de telescópios de diferentes tamanhos, contando com a participação de mil e quinhentos membros de cento e cinquenta institutos, representando 25 países.

As histórias dos alunos, professores e pesquisadores do CTA ajudaram a humanizar as experiências e serviram de apoio para estimular o interesse pela astrofísica. “A difusão científica desempenha um papel importante na disseminação do conhecimento, promovendo a compreensão da ciência e de seus atores. Por meio do “Vinocéu”, queremos mostrar a um público mais amplo as descobertas e os avanços científicos de um campo de pesquisa em que o Brasil já se mostra muito maduro . É um elo entre a comunidade científica e a população”, afirma Cibelle Celestino, professora do IFSC/USP e supervisora do projeto.

O documentário tem uma característica multidisciplinar e envolveu os alunos do curso de linguística na fase de pesquisa e roteirização e profissionais gabaritados da área de cinema e jornalismo.

O grande desafio na produção do vídeo foi encontrar uma linguagem acessível para explicar conceitos que não estão no dia a dia das pessoas. “Trabalhamos com múltiplas linguagens: visual, estética e oral para estimular as pessoas, principalmente os mais jovens, a enxergarem a beleza de seguir uma carreira acadêmica e a pesquisa na astrofísica”, comentou o professor de linguística e supervisor do “Vinocéu”, Pedro Varoni.

A produção contou também com a participação do cineasta Rodolfo Magalhães, do repórter cinematográfico Guilherme Bonini, da jornalista Daniela Zigante e dos estagiários Bianca Hepp Mirisola, Pedro Henrique Calari Pinotti, Clariane Molina de Lima e Vinícius dos Santos Ribeiro.

O projeto temático do CTA é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e tem como coordenador o astrofísico e professor do IFSC-USP, Luiz Vitor de Souza Filho. “O escopo científico do CTA nos possibilita estudar questões importantes da astrofísica, amplia nosso conhecimento na física de partículas elementares e permite a promoção de ações de difusão da cultura científica entre o público geral, estudantes e professores”, comenta o professor.

O lançamento do vídeo documentário contará com a presença de toda a equipe, sendo que, após o lançamento, o filme estará disponível no Canal Youtube do CTA em - https://www.youtube.com/channel/UCf6JOvJFfSAt-YiizeFYDDw

