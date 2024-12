DJALMA NERY: "Falei com o Airton e ele não me reconheceu"

Vereador Djalma Nery foi entrevista pelo SCA -

Eleito pela segunda vez como vereador mais votado de São Carlos, com 4.745 votos, Djalma Nery (PSOL) afirmou nesta segunda-feira, 2 de dezembro, em entrevista ao SÃO CARLOS AGORA, que São Carlos viveu, nos últimos quatro anos, uma situação “surreal”, em que o prefeito Airton Garcia (PP) tomou posse, mas não governou durante todo o período.

Djalma denuncia que, nas duas vezes em que esteve com o prefeito, o estado de saúde precário e a falta de condições psíquicas do chefe do Executivo ficaram claras. Ele também lamentou que o Ministério Público e o Poder Judiciário não tenham tomado uma postura legal para cumprir a lei e afastar o prefeito, dando lugar ao vice-prefeito Edson Ferraz (MDB).

“Foi uma situação absurda que mostra a falência das instituições. Permitiu-se uma situação completamente surreal. Conversei com o Airton Garcia, entre aspas, duas vezes. A primeira foi durante a diplomação, ainda em dezembro de 2020. Ele não me reconheceu. Ele olhou para mim com uma cara totalmente fora do ar. Eu já fiquei assustado. Pensei: 'Nossa, ele não está muito bem.' No dia 5 de janeiro de 2021, estive no gabinete do prefeito com minha equipe. Existem até registros dessa reunião. Estavam o prefeito, uma assessora e mais duas pessoas. O prefeito não falou uma frase completa comigo. Ele ficou sentado, balançava a cabeça, falava ‘sim’ ou ‘não’, ‘bom’ ou ‘ruim’. Estávamos na pandemia, havia ali um acrílico. Ele balançava a cabeça. Saí dali em choque. Ficamos durante todo o mandato denunciando isso. Denunciamos ao Ministério Público. Vários ativistas de esquerda e de direita constataram que o prefeito não governava. Ele ficou meses sem pisar na Prefeitura”, comentou.

Para Djalma, as autoridades competentes para intervir no tema se abstiveram da responsabilidade. “Infelizmente, na minha opinião, o Ministério Público e o Poder Judiciário foram omissos ao permitir uma situação clara de violação de um princípio básico, que é o administrador ter capacidade cognitiva e de saúde para governar. Independentemente de qualquer posição pessoal, a gente entende que o vice deveria ter assumido”, explica.

Djalma ainda narra a situação em que a Câmara Municipal, após abrir uma Comissão Processante para cassar o mandato de Airton, voltou atrás quando Netto Donato costurou um acordo político com farta distribuição de cargos de confiança no segundo semestre de 2022. “Houve uma tentativa. Na verdade, houve uma quase cassação por insatisfação da Câmara. A denúncia foi, inclusive, feita por nós, do PSOL. Foi aberta uma Comissão Processante. Eu fui parte dela. Só que, no meio do caminho, depois de vários recursos jurídicos e de atrasar a data de apresentar o relatório, eles conseguiram, através do Netto (Donato), que entrou no governo nesse momento, um acordão e conseguiram reacomodar todos os interesses dos vereadores. Deram um passo atrás, cada um ocupou uma secretaria. Eu faltei a essa sessão. Esse foi um desfecho nada favorável para a democracia de São Carlos”, destacou.

Novas Taxas

Com relação à criação da Taxa do Lixo e da Taxa de Iluminação, Djalma, que votou contra, afirma que o prefeito eleito, Netto Donato, está sendo “covarde” ao colocar a culpa dos novos impostos no prefeito Airton Garcia. “Que covardia. O cara fala na campanha eleitoral que não vai aumentar impostos. Aí, menos de dois meses depois das eleições, ele, que é o prefeito eleito, que comanda a transição, vai lá e impõe a criação dos dois novos impostos antes de terminar o ano, justamente para ter a desculpa de que não foi responsabilidade dele, que a caneta não estava oficialmente na mão dele. Uma covardia sem tamanho, gigantesca. Votei contra, falei várias vezes sobre isso. Pelo menos que as pessoas se atentem. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Temos que conhecer as pessoas pelo que elas fazem. E tá aí o que o Netto fez, que foi trazer, logo depois das eleições, a criação de dois novos impostos. O início da trajetória dele já sai bem manchado”, comenta.

Votação e Redes Sociais

Com relação à votação que obteve, Djalma diz que se sente muito feliz e satisfeito pela aprovação do trabalho realizado nestes quatro anos. “Fico muito honrado com essa votação. Faltou pouco para ser a maior votação da história de São Carlos”, destaca.

Djalma tem dezenas de milhares de seguidores no seu Instagram. Ele afirma que a esquerda precisa também atuar mais nas redes sociais. “É uma coisa da geração. O pessoal mais jovem é que tem mais traquejo com as redes sociais. De fato, a direita saiu na frente nas redes sociais. Temos que aprender a produzir conteúdo para divulgar nosso trabalho e nossas ideias na rede”, ressalta.

Leia Também