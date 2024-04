Dia das Merendeiras é comemorado com jantar especial

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação realizou na noite da última terça-feira, 2, no salão de festas da Associação dos Engenheiros de São Carlos (AEASC), um jantar em homenagem às merendeiras da Rede Municipal de Ensino.

A homenagem com sorteio de brindes e reconhecimento ao trabalho desenvolvido em cada uma das unidades escolar do município foi comemorativa ao Dia da Merendeira (31 de março), instituído pela Lei Municipal n. º 8.767 de 19 de maio de 1982.

O trabalho das 192 merendeiras e das 62 auxiliares de alimentação garante a produção diária das refeições servidas para os 17 mil alunos da rede municipal de ensino nas 62 escolas. Em 2023 foram investidos R$ 10.400.888,86 com a merenda escolar, sendo R$ 7.625.231,09 com recursos da própria Prefeitura e R$ 2.775.657,77 por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Todos os produtos hortifrutigranjeiros são adquiridos da agricultura familiar.

“Entendemos a educação como a formação do ser humano em todos os seus aspectos. Além dos conteúdos das disciplinas, entram também os valores éticos, a educação física e a alimentação adequada para favorecer um crescimento orgânico e intelectual sadio. É sobre essa base que se forma a pessoa, o cidadão, o profissional, o pai de família. E neste sentido, as merendeiras têm enorme participação no processo educacional de nossas crianças, com a convivência diária e de envolvimento num dos momentos mais esperados e agradáveis do aluno na escola: a hora da merenda”, destacou a secretária municipal de Educação, Paula Knoff.

A secretária ressaltou, ainda, os esforços das merendeiras na arte de alegrar e agradar o paladar dos alunos. “A questão nutricional é muito importante, mas não basta, o que faz a diferença é o carinho de mãe das merendeiras que tornam a comida mais gostosa”, finalizou Paula Knoff, parabenizando também todas as auxiliares de alimentação.

O vereador Roselei Françoso, ex-secretário de Educação, fez questão de prestigiar o jantar para as merendeiras e auxiliares. “Além de ser responsável por oferecer refeições nutritivas e que ajudam a formar bons hábitos alimentares, a merendeira ajuda na aprendizagem dos alunos, pois com uma boa alimentação, o processo ensino-aprendizagem flui de forma mais eficiente”, disse o vereador, parabenizando todas as profissionais.

A cantora Amanda Vergara comandou o som da noite especial com muito pop rock nacional e internacional, com destaque para vozes femininas do gênero.

Leia Também