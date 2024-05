Grêmio contrata “matador” para a Copa Paulista

SIGA O SCA NO

Rodolfo é mais um atleta anunciado pelo Grêmio - Crédito: Divulgação

O Grêmio São-carlense encorpa a equipe para a Copa Paulista, que tem início previsto para o dia 16 de junho. Na manhã desta sexta-feira, 24, a direção do clube anunciou a contratação do atacante Rodolfo, que está com 26 anos.

Natural de Dois Irmãos do Tocantins/TO, o jogador retorna ao Lobo da Central para a sua segunda temporada. O ‘matador’ defendeu o time na temporada 2020, quando fez sete partidas e três gols.

Posteriormente ele passou a atuar por diversas equipes e em 2023 pelo Floresta, foi artilheiro do Campeonato Cearense anotando com nove gols em 14 jogos. Ele passou ainda pelo Linense/SP e Patrocinense/MG.

