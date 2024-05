Um vídeo gravado ao-vivo pela página Blog do Balonismo e que está repercutindo nas redes sociais registrou um incidente envolvendo um balão na manhã desta sexta-feira (24), no estádio do Luisão.

As imagens mostram o balão batendo no gramado, momento que um dos ocupantes é lançado para fora do cesto. Em seguida segue viagem com outro piloto que consegue fazer o pouso sem maiores problemas.

O SCA apurou que os dois envolvidos não se feriram e o balão voltará a voar na tarde desta sexta-feira.

