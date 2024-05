Alterado, homem se recusa pagar conta em boate e faz ameaças a garota de programa e PM

SIGA O SCA NO

Viatura Plantão Policial - Crédito: arquivo

Um auxiliar de serviços gerais de 37 anos deu trabalho para policiais militares na madrugada desta sexta-feira, 24, em uma boate localizada no Jardim São Paulo. Ele teria feito ameaças a uma garota de programa de 25 anos e a um PM. Foi necessário o uso de um “taser”.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a PM foi solicitada via Copom no estabelecimento comercial onde um homem estaria alterado. No local constataram o fato e apuraram junto a gerente que ele teria feito ameaças e não queria pagar o que consumiu.

Os PMs foram tentar falar com o acusado e ele teria então ameaçado de agressão os oficiais, além de desacatá-los. Os Pms então utilizaram a arma não letal “taser” para contê-lo. Em seguida o acusado foi encaminhado à UPA Vila Prado para atendimento médico e em seguida todos encaminhados à CPJ, onde as providências pertinentes ao caso foram tomadas.

