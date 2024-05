Moradora de São Carlos acerta 20 dezenas e leva R$ 500 mil no Hiper Saúde

SIGA O SCA NO

A sorte sorriu para uma moradora de São Carlos neste domingo (26). Benedita, como foi identificada, acertou as 20 dezenas do concurso do Hiper Saúde Ribeirão Preto e levou o prêmio máximo de R$ 500 mil.

O sorteio foi realizado ao vivo, às 10h da manhã, e transmitido pelas emissoras de televisão Record, TV Clube e SBT. Além do prêmio principal, outros dois apostadores de São Carlos também foram contemplados. Um morador do bairro Douradinho ganhou R$ 10 mil, enquanto outro participante de São Carlos levou R$ 2 mil no Giro da Sorte.

