Rodson participa de reunião para definição das 400 Moradias do Faixa 1

Crédito: Divulgação

O Vereador Rodson Magno participou na última sexta-feira, 24, juntamente com a Presidente da Prohab, Renata D. Simão, a Chefe de Gabinete da Prohab, Giselle Suehara, a Diretora de Projetos da Prohab, Giovana Gobatto Balanco, o Secretário de Governo, Lucas Leão Ferreira, o Secretário de Relações Legislativas, Leonardo Marques Orlando, o Secretário do Meio Ambiente, José Wamberto Zanquim Junior, o Secretário de Obras Públicas, Leonardo Lázaro Silva, o Diretor de Licitações, Hicaro Leandro Alonso, o Procurador Ricardo Suzuki Brondi e o representante do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Agnaldo José Spaziani Junior, de uma reunião, no Paço Municipal, para o planejamento das próximas etapas da contratação dos dois empreendimentos Faixa 1, que totalizarão 400 apartamentos com recursos do Governo Federal.



Para Rodson fazer parte deste projeto tão significativo para São Carlos está sendo muito satisfatório. “Esta é uma luta do meu mandato como vereador. Habitação é prioridade, pois muitas pessoas sonham em ter sua casa própria”, destaca o Vereador.



De acordo com Renata D. Simão, é de extrema importância que as secretarias estejam envolvidas. “Essa união contribuirá para que tenhamos sucesso em todas as fases deste processo”, completa a Presidente da Prohab.

