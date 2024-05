Santa Casa de São Carlos marca presença na feira Hospitalar 2024

Crédito: divulgação

Representantes da Santa Casa de São Carlos participaram nesta semana da maior feira do setor de saúde da América Latina, a Hospitalar 2024, realizada na São Paulo Expo. O evento apresentou lançamentos em produtos e tecnologias aplicadas à saúde, com a participação de diversos países.

A feira funciona como um ponto de encontro entre a indústria fornecedora, dirigentes e profissionais atuantes em hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde do Brasil e do exterior, atraindo milhares de visitantes profissionais durante seus quatro dias de realização.

Segundo a diretora de Práticas Assistenciais da instituição, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, que participou do evento, a equipe da Santa Casa busca novas parcerias para levar inovações ao seu ambiente. "Este evento é uma oportunidade única para conhecer as mais recentes inovações em produtos e tecnologias na área da saúde. Nosso objetivo aqui é identificar e estabelecer novas parcerias que nos permitam trazer essas inovações para a Santa Casa de São Carlos, melhorando ainda mais a qualidade dos nossos serviços. Estamos sempre em busca de maneiras de aprimorar nossos processos e oferecer o melhor atendimento aos nossos pacientes", destacou.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, a participação dos colaboradores da instituição é essencial para garantir que a Santa Casa se mantenha atualizada na área da saúde. “A participação em eventos como a Hospitalar 2024 é crucial para nossa equipe, pois nos permite estar em contato direto com as últimas tendências e inovações do setor. Isso nos capacita a implementar as melhores práticas e tecnologias disponíveis, assegurando um atendimento de excelência para nossos pacientes. Nossa missão é proporcionar um cuidado de saúde de qualidade e humanizado, e estar presente em eventos como este reforça nosso compromisso com essa missão”, afirmou.

Da assessoria

