Confira a programação da Festa do Milho da paróquia Nossa Senhora Aparecida

Milho - Crédito: Pixabay

Já começou a Festa do Milho da paróquia Nossa Senhora Aparecida que fica na rua Dr João Sabino nº 1514 no Boa Vista. Serão três dias de festa com espaço kids, praça de alimentação e shows ao vivo.

Confira a programação de shows:

24 de maio (sexta-feira) abertura com show do Picharilo a partir das 19h30

25 de maio (sábado) show com Gabriel Dias a partir das 19h30

26 de maio (domingo) show com Banda Vinil a partir das 19h30

Horários da praça de alimentação:

24 de maio (sexta-feira) a partir das 19h

25 de maio (sábado) a partir das 16h

26 de maio (domingo) a partir das 14h

Horários da área kids para as crianças:

24 de maio (sexta-feira) das 19hàs 23h

25 de maio (sábado) 16h as 18h intervalo para a Santa Missa, retornando das 19h as 23h

26 de maio ( domingo) 14h as 18h intervalo para a Santa Missa, retornando das 19h as 23h

Informações podem ser obtidas no contato: (16) 3375 2560

