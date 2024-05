"Night Glow Show" será uma das atrações do Campeonato Paulista de Balonismo ; veja como assistir

Night Glow - Crédito: divulgação

O “Night Glow Show” será uma das atrações do 13º Campeonato Paulista de Balonismo que acontece entre os dias 22 e 26 em São Carlos. Dez balões serão inflados e vão iluminar o estádio Luisão. Quatro balões tem formatos diferentes, proporcionando um cenário de luzes e cores, tudo com a participação do público. Esse evento será realizado na noite de sexta-feira (24/05) e no sábado (25/05) a partir das 19h30. Os convites serão trocados por um kg de alimento não perecível ou produtos de limpeza e higiene e devem ser retirados no próprio estádio entre os dias 22 ao dia 24 das 9h às 17h, o Luisão fica na Rua Desembargador Júlio de Farias, 792 Boa Vista.

Para o piloto e Presidente da Federação Paulista de Balonismo, Launer Bendito, São Carlos é uma cidade adequada para a prática da atividade. “São Carlos é uma cidade muito boa para voar, sediou os eventos de 2007 a 2013, e estamos muito felizes em voltar a competir aqui”, destacou o presidente. O evento fomenta o turismo, a rede hoteleira, bares, restaurantes, o comércio, além da beleza dos balões sobrevoando a cidade.

“Os pilotos paulistas estão entre os melhores do ranking nacional, nós temos 10 paulistas no top 20 do Brasil, além disso 4 pilotos que estarão competindo aqui em São Carlos, vão representar o Brasil no mundial da Hungria em setembro”, afirmou.

“Os olhos do mundo do balonismo estão voltados para essa competição em São Carlos, realizamos um trabalho intenso para trazer a competição de volta à cidade”, destacou o secretário de Comunicação, Leandro Severo.

