Dia das Mães: consuma no comércio de São Carlos e concorra a 25 vales-compra de R$ 1 mil

Os consumidores que comprarem os presentes do Dia das Mães no comércio são-carlense, até o dia 13 de maio, terão a chance de concorrer a 25 vales-compra no valor de R$ 1 mil cada.

A promoção “Mil Motivos para Celebrar”, da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), visa homenagear todas as mães da cidade, além de ajudar a fomentar as vendas no comércio local.

Ivone Zanquim ressalta que a o objetivo é proporcionar um momento de alegria e reconhecimento para todas as mães, além de movimentar as compras no comércio. “Neste Dia das Mães, queremos celebrar as diversas formas de ser mãe, seja biológica, mãe de coração, adotiva, madrasta, avó, tia ou qualquer outra figura materna”, afirma.

Para participar é muito fácil! Comprando nas lojas participantes, a partir de R$ 150, o consumidor concorrerá a um vale-compra no valor de R$ 1 mil, limitado a 15 cupons por cupom fiscal. É possível acumular saldo de cupons fiscais de qualquer valor, porém, muita atenção, pois só será gerado 01 (um) cupom ao atingir o valor mínimo de R$ 150. A Acisc também sorteará apenas um prêmio por CPF, ou seja, cada participante terá o direito de ser sorteado apenas uma vez.

Importante lembrar que além de comprar nas lojas participantes, o consumidor tem que baixar o aplicativo ACISC São Carlos, que está disponível para Android e iOS; fazer seu cadastro caso não tenha, ou entre com seu cadastro se já tiver; clicar em ‘Campanhas’ e, em seguida, ‘Dia das Mães ACISC ‘Mil motivos para celebrar’; leia o Regulamento com atenção; clique em ‘Cadastrar Cupom’; faça a leitura do QR Code impresso no cupom fiscal, clicando em ‘Ler QR code’ (caso não consiga ler o QR code, preencha manualmente os dados do cupom fiscal, clicando em ‘Preencher Manualmente’); e pronto, se o cupom fiscal for validado você já concorrerá aos 25 vales-compra! O cupom é impresso automaticamente e depositado na urna que fica na sede Acisc.

“O sorteio dos vales-compra será realizado no dia 16 de maio de 2024, na sede da Acisc e todos os consumidores poderão acompanhar presencialmente”, afirma Ivone Zanquim.

A presidente informa que o Regulamento completo da campanha, assim como a lista de lojas participantes, estão disponíveis no aplicativo Acisc São Carlos e também no site da Acisc [https://www.acisc.com.br/dia-das-maes-acisc].

Em caso de dúvidas para mais informações, entre em contato através do telefone (16) 3362-1900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

