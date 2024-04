Dia D: Unidades de São Carlos estarão abertas para multivacinação neste sábado

Crédito: Divulgação

No próximo sábado, 13, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar o Dia D de Vacinação. Com exceção das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da Vila São José, Cidade Aracy e do Botafogo, que estão com prédios passando por reforma, as demais unidades básicas e unidades de saúde da família (USF’s) estarão abertas, das 8h às 14h, para vacinação de adultos e crianças. No ato da imunização, as pessoas devem apresentar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação.

Além da vacina contra a Influenza (gripe), a população também poderá aproveitar para atualizar a carteira de vacinação já que serão ofertados todos os imunizantes do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Vale ressaltar que neste momento podem receber a vacina contra a gripe as pessoas dos grupos prioritários. A dose deve ser anual, pois a composição é alterada de acordo com a circulação viral e a proteção tem duração somente por 12 meses. É importante destacar que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

Desde 25 de março, início da campanha contra Influenza, 12.005 pessoas já foram imunizadas, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 14,37%. A meta é vacinar 101.212 pessoas no município.

“Procure uma das unidades de saúde para atualizar a carteira de vacinação dos seus filhos e também para receber a dose contra a influenza. É importante que adultos e crianças aproveitem a oportunidade para colocar a vacinação em dia porque os imunizantes são seguros e estimulam o sistema imunológico a proteger contra as doenças transmissíveis e complicações graves. Temos a tarefa de recuperar as coberturas vacinais, atingindo a meta de cada vacina recomendada para cada faixa etária”, salientou Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.

