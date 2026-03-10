Curso no ICMC aborda tomada de decisÃ£o para robÃ´s mÃ³veis com aprendizado por reforÃ§o

Interessados em participar devem realizar a inscriÃ§Ã£o atÃ© dia 26 de marÃ§o pelo Sistema Apolo da USP neste link: https://icmc.usp.br/e/0ihn7 (CrÃ©dito da imagem: Denis Wolf) -

Estão abertas as inscrições para o curso Tomada de decisão para robôs móveis usando aprendizado por reforço, que será realizado no dia 27 de março, das 14 às 18 horas, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

A atividade gratuita apresentará fundamentos teóricos e demonstrações práticas sobre como algoritmos de aprendizado por reforço (Reinforcement Learning – RL) e métodos de RL profundo (Deep RL) podem ser aplicados em tarefas de navegação de robôs móveis em ambientes simulados. Durante o curso, também serão discutidos os principais pontos fortes e limitações dessas abordagens, além de aspectos importantes para a implementação de RL em sistemas robóticos.

Entre os temas abordados estarão a eficiência amostral, a segurança durante o processo de exploração e a transferência de políticas aprendidas em simulação para robôs físicos. De acordo com o coordenador da iniciativa, professor Denis Wolf, esses fatores ainda representam desafios relevantes na área, mas também apontam caminhos para o avanço da navegação autônoma.

Interessados em participar devem realizar a inscrição até dia 26 de março pelo Sistema Apolo da USP neste link: https://icmc.usp.br/e/0ihn7. A seleção dos participantes será realizada considerando a ordem de inscrição.

