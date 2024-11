Curso da USP São Carlos ensina alunos a resolver desafios complexos de mercado

Formandos da 3ª turma visitaram o ICMC para apresentar TCC - Crédito: Ana Santiago

Com duração de 15 meses, o MBA em Inteligência Artificial e Big Data do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é uma oportunidade para quem busca inovação e aplicação prática para ferramentas dentro do universo da IA e dos dados. O currículo inclui conhecimentos desde programação básica até conceitos avançados como aprendizagem de máquina (deep learning). Segundo a coordenadora do MBA, Solange Oliveira Rezende, o curso é uma oportunidade de investir na “construção de uma solução real na qual o aluno possa aplicar o conhecimento que aprendeu nas disciplinas em necessidades do mercado”.

Durante os primeiros 12 meses, o aluno adquire uma visão abrangente das principais ferramentas e linguagens da área, além de explorar técnicas, métodos modernos e tendências em Inteligência Artificial e Big Data. Nos três meses finais, o foco se volta para a construção de uma solução prática para um problema específico, finalizando assim o trabalho de conclusão de curso (TCC).

Para os estudantes, dentre as diversas razões para escolher o MBA, existem três aspectos que se destacam: corpo docente de excelência, conteúdo de qualidade e modelo de ensino à distância com atendimento diferenciado. O engenheiro da computação Victor Rozzatti Tornisiello se formou na 3ª turma do MBA e enquanto apresentava seu TCC compartilhou suas percepções sobre esse fim de ciclo. “O curso é ótimo, só tem docentes qualificados. Mesmo sendo assíncrono, foi possível aprender bastante coisa porque todos os professores têm bastante disponibilidade.” elogiou o formando.

Composto por 96% de professores da USP, o corpo docente do MBA tem cientistas renomados e com reconhecimento internacional, como o professor Caetano Traina Junior, um dos pioneiros na área de Big Data. Ele explica que o ICMC tem um dos índices mais eficientes do mundo para agilizar a recuperação de dados por similaridade de conteúdo e por isso, seu papel como professor é compartilhar esse conhecimento acumulado, ensinando técnicas para explorar esses índices.

“Quem vai procurar o curso normalmente não está querendo uma solução de prateleira ou padrão para seguir. Então, eu não posso ficar só mostrando aquilo que a maioria faz, tenho que mostrar um pouquinho de outras coisas para dar perspectiva”, explica Caetano, que ministra duas disciplinas no curso.

João Vitor Rodrigues Santillo é engenheiro de software e também se formou na terceira turma do MBA. Ele destaca que a orientação próxima dos professores do curso é fundamental para o amadurecimento das propostas. “A gente é orientado por professores que são doutores e especialistas e isso é um bom guia. Porque os caminhos são muitos, então o orientador está ali para mostrar o foco e a gente chegar no final”, aponta João.

Conhecimento e aplicabilidade

O trabalho de conclusão de curso de João propôs um modelo de linguagem para trazer mais confiança e velocidade no diagnóstico de câncer de mama, por meio da análise de imagens. Por isso, ele destaca os conhecimentos de deep learning e as técnicas para buscar o conteúdo por similaridade como o ponto alto da formação. “No módulo quatro começamos a ter contato com deep learning e redes neurais e mais adiante com a parte de processamento de imagens e todas as disciplinas avançadas com relação a tratamento de imagem, foram essenciais para o desenvolvimento do meu trabalho”, conclui João.

O curso é dividido em quatro módulos. No quarto módulo está a disciplina de “Redes Neurais e Deep Learning”, mencionada por João, que explora os mecanismos por trás das tecnologias mais avançadas. Além dele, o curso tem mais três módulos iniciais para explicar os fundamentos da área, como a utilização de ferramentas de Python e SQL. Entre eles, destaca-se a disciplina “Olhando para os Dados”, que oferece uma introdução à ciência de dados, aprendizado de máquina e mineração de dados. Essas ferramentas são essenciais para atuar com Inteligência Artificial e Big Data.

Assim, o MBA aborda desde a lógica de programação até a aplicação dessas tecnologias em problemas reais do mercado. A coordenadora Solange Oliveira explica que essa configuração é ideal para aqueles que buscam mesclar conhecimentos técnicos com aplicabilidade no mercado. “O MBA em Inteligência Artificial e Big Data te prepara para um reposicionamento no mercado de trabalho”, exalta Solange.

Modelo de ensino

Um dos grandes destaques do curso é o acesso a mais de 350 vídeo aulas, disponíveis 24 horas por dia, tutoriais semanais, mecanismos que permitem flexibilidade e autonomia no aprendizado. Além de preparar o aluno para resolver problemas complexos em grandes volumes de dados, o MBA também oferece uma visão estratégica, abordando temas como governança de dados e gestão, fundamentais para empresas que precisam garantir segurança e eficiência na era digital.

Lidar com regulamentações éticas relacionadas aos dados foi um dos desafios da formanda Eliana Carlos Sampaio. Mãe de uma criança com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista, ela desenvolveu um trabalho para identificar o perfil de capacitação da formação básica da pessoa com deficiência. “Como eu ia interagir com seres humanos e uma população muito sensível, eu precisei passar por um processo de regulamentação bem minucioso”, conta Eliana.

Para isso, a formanda ressalta tanto a infraestrutura do ICMC quanto o apoio dos professores como diferenciais no processo. “Essa relação com os profissionais, a participação da professora orientando e dando dicas, validando cada etapa do processo fez do MBA a base e o companheiro para eu trafegar por toda essa jornada”, relembra Eliana.

Então, para aqueles que desejam dominar as tecnologias que estão moldando o futuro e transformar dados em trabalhos de impacto social, o MBA em IA e Big Data do ICMC é o caminho ideal para alavancar sua carreira e te posicionar como um especialista na área.

Leia Também