Crianças se divertem em evento realizado na praça do Mercadão

Crédito: Divulgação

Um evento sábado, 7, em comemoração ao Dia das Crianças, foi realizado na praça do Mercado Municipal de São Carlos e contou com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, refrigerante e muita diversão, além de sorteio de 50 brinquedos e um patinete.

A comemoração contou com a participação de diretores da Acisc e teve a parceria da Prefeitura Municipal. Foram sorteados 25 brinquedos para 25 meninos, premiados com um caminhãozinho e 25 meninas, premiadas com uma boneca Barbie, além da ganhadora do patinete, sendo ele, o prêmio final do evento.

O intuito do evento é fomentar a movimentação do comércio na semana que antecede o Dia das Crianças, e trazer muita alegria e diversão a toda criançada que passou por ali e prestigiou o evento.

Leia Também