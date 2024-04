Corpo de taxista que perdeu a vida em acidente será sepultado no final da tarde em São Carlos

O corpo do taxista Pedro Pereira, 63 anos, morto em um acidente de trânsito no começo da noite de ontem, na rodovia SPA193/310, em Corumbatai/SP, será sepultado às 17h15 desta quinta-feira (11), no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Ele deixa a esposa e três filhos.

O SCA apurou que Pedro conduzia um Honda City pela Rodovia Washington Luís (SP-310) com um passageiro a bordo. Devido ao tráfego lento por obras na pista, optou por usar a SPA 193/310 como rota alternativa para Rio Claro.

Em meio a uma chuva intensa, o veículo aquaplanou e Pedro perdeu o controle. O carro deslizou para uma área lateral da rodovia, no sentido oposto, parando parcialmente sobre o solo e um barranco.

Após sair do veículo, Pedro caiu no barranco, o que ocasionou o deslocamento do carro sobre ele e causou sua morte. O passageiro, com escoriações, permaneceu no veículo.

