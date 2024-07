Corpo de motoboy será enterrado neste sábado em São Carlos; esposa posta mensagem de despedida

SIGA O SCA NO

Ingrid e Carlos - Crédito: redes sociais

A morte do motoboy e comerciante Carlos Murilo Estival de Moraes, 27 anos, em um acidente de trânsito na tarde de ontem na avenida São Carlos, causou comoção em São Carlos. Ele tocava um restaurante japonês junto com a esposa no Parque Delta.

Ingrid Santos postou uma mensagem nas redes sociais: “A dor da perda de alguém que ama, do meu braço direito, do meu amor, do meu chão, meu alicerce, parece que tiraram o meu coração”.

A despedida de Carlos será das 11h às 15h no velório municipal. O corpo será enterrado logo em seguida no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

