Confira o que abre e fecha no final do ano em São Carlos

UBS Cidade Aracy -

Em função dos períodos de Natal e de Ano Novo, a Prefeitura Municipal de São Carlos informa a alteração do funcionamento de alguns serviços públicos – o que não abrange os serviços emergenciais, que funcionam normalmente.

Conforme Portaria Municipal, o expediente da Prefeitura fica suspenso nos dias 23, 24, 26, 27 e 30/12 e em 02/01. Isso inclui as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs), que voltam a atender normalmente na sexta-feira (03/01).

As farmácias das UBSs Cidade Aracy, Santa Felícia e Vila Izabel e da USF Itamaraty/São Rafael, porém, irão trabalhar em regime de plantão nos dias 23, 26, 27 e 30/12 e 02/01, sempre das 7h30 às 16h. Nas mesmas datas, a Farmácia de Alto Custo funcionará das 7h30 às 14h.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Cidade Aracy, Santa Felícia e Vila Prado seguem funcionando 24h/dia durante todos os dias. O mesmo vale para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que pode ser acionado pelo telefone 192.

Os restaurantes populares do Antenor Garcia, Cidade Aracy, Santa Felícia e São Carlos VIII não funcionarão de segunda-feira (23/12) a quinta-feira (02/01), retomando a oferta de refeições na sexta-feira (03/01) – das 11h30 às 13h, para as unidades que atendem no almoço, e das 18h às 19h30, para aquelas que contemplam o jantar –.

Seguindo o calendário do comércio local, o Mercado Municipal estará aberto no dia 23/12 das 9h às 22h e, no dia 24/12, das 9h às 18h. Depois, o Mercado fecha em 25/12 e fica aberto em 26/12 e 27/12, das 9h às 18h. No dia 28/12, aberto das 9h às 13h e fechado em 29/12. Também fica aberto em 30/12, das 9h às 18h, e no dia 31/12, das 9h às 13h, voltando a fechar nos dias 01/01 e 02/01.

As feiras livres da Praça XV de Novembro, Praça Brasil, Kartódromo, Avenida Grécia e Orgânica do Mercado Municipal funcionarão normalmente em dias e horários habituais, exceto nas quintas-feiras (26/12 e 02/01), quando a feira seria realizada na Praça Brasil, na Vila Nery.

Na Casa do Trabalhador e no Procon, também não haverá expediente de segunda-feira (23/12) a quinta-feira (02/01), voltando a atender normalmente na sexta-feira (03/01). A situação é a mesma do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), seja para os serviços de administração ou das Unidades de Atendimento ao Usuário. Neste período, o atendimento do SAAE será realizado por meio do telefone 0800-300-1520 ou pelo aplicativo da autarquia. A ligação é gratuita.

A Guarda Municipal e o Conselho Tutelar poderão ser acionados todos os dias pelo telefone 153. Já a Defesa Civil atenderá a população pelos telefones 199 e 3368-1781.

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” estará fechado de 23 a 26/12, aberto de 27 a 29/12 – funcionando das 8h às 16h30 – e fechado de 30/12 a 02/01. O funcionamento é normal na sexta-feira (03/01) – também das 8h às 16h30 –.

A coleta domiciliar de lixo permanece sem interrupções ou mudanças de horário durante o recesso de final de ano.

