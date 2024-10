Segunda-feira (28/10) e Terça-feira (29/10)



Tempo instável no estado de São Paulo, com céu nublado a parcialmente nublado e com áreas de chuvas isoladas ao longo do dia.



Quarta-feira (30/10) e Quinta-feira (31/10)

A instabilidade diminui sobre o estado de São Paulo, o sol predomina entre nuvens e há previsão de pancadas de chuva isoladas, de curta duração, que são previstas a partir da tarde, principalmente nos setores norte e leste do estado. Temperaturas estáveis. (Fonte IPMET)



