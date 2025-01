Com a presença do prefeito Netto, Marquinho é empossado presidente da PROHAB

O novo presidente da PROHAB, Marquinho Amaral com o prefeito Netto Donatto: novos desafios na vida do ex-vereador - Crédito: Miltinho Marchetti

O prefeito Netto Donato (PP) prestigiou, na manhã desta segunda-feira, 20 de janeiro, a posse de Marquinho Amaral como presidente da PROHAB (Progresso e Habitação São Carlos, que é uma empresa de economia mista da qual a Prefeitura mantém 99% das ações. O evento, que ocorreu no Anfiteatro Bento Prado Júnior, no Paço Municipal, também contou com a presença do vice-prefeito Roselei Françoso, de secretários e outras lideranças.

Após cerca de 30 anos atuando como vereador ou então nas assessorias parlamentares do deputado estadual Roberto Massafera e do deputado federal Lobbe Neto, Marquinho assume o seu primeiro cargo no Poder Executivo de São Carlos.

A Progresso e Habitação São Carlos cuida da operacionalização da política habitacional do município, implementando planos e projetos direcionados à população de baixa renda, além de formular programas integrados para obtenção de recursos externos.

A empresa também é responsável pela coordenação de projetos habitacionais de interesse social para diferentes segmentos, entre eles: conjuntos para idosos, vilas de ofício, moradias para funcionários públicos municipais e planos para atendimento da população de mais baixa renda.

