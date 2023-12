CIPA do SAAE encerra SIPAT com balanço positivo

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA do SAAE, encerrou com público recorde a VIII SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que aconteceu de 04 a 08 de dezembro. Foram cinco palestras com temas diversificados no galpão da sede administrativa da autarquia na Avenida Getúlio Vargas. Juntas, todas elas atraíram um público de 1.132 servidores, incluindo a sede, unidades externas de atendimento presencial, Estação de Tratamento de Água – ETA Vila Pureza, ETA CEAT, Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Monjolinho, e unidades de captação, reservação e distribuição de água. 180 funcionários participaram da palestra na segunda-feira; 184 na terça; 221 na quarta; 265 na quinta e 282 na sexta-feira. Vale lembrar que o SAAE tem 461 servidores.

Na sexta-feira, 08/12, o tema da palestra foi ‘Segurança no Trânsito’ e o convidado foi o Sargento PM Cláudio Marques Masselli. Ele falou sobre legislação, fiscalização, cuidados, comportamento e conduta de motoristas e pedestres. “O tema trânsito faz parte do dia a dia da população. Ninguém está de fora. E não há segredo: a conscientização é premissa básica para que haja harmonia e segurança para todos. Se cada um fizer a sua parte, teremos menos acidentes e, principalmente, uma quantidade menor de mortes que atinge famílias o ano todo Brasil afora”.

No encerramento da palestra e da VIII SIPAT do SAAE também houve sorteio de brindes entre os servidores e, de novo, o sorteio de uma TV 32’. Desta vez, o ganhador da segunda TV foi o funcionário Senivaldo de Paulo Jr., técnico de laboratório na ETE Monjolinho. No total dos cinco dias, a CIPA distribuiu 936 brindes adquiridos com verba arrecadada entre os próprios servidores.

BALANÇO POSITIVO - O presidente da CIPA, Paulo Gonçalves, faz um balanço positivo da VIII SIPAT. “Foi, sem dúvida alguma, histórica. Funcionários mais antigos da autarquia nos relataram que nunca houve uma SIPAT com tamanha participação e envolvimento. Isso nos dá um orgulho e satisfação enormes. Aproveito para agradecer a todos os 18 membros da CIPA, os servidores que ajudaram na organização, os funcionários que participaram, além, claro, da presidência do SAAE, que dispensou todo apoio, incentivo e colaboração que permitiram o êxito e sucesso da jornada”.

O chefe de Gabinete do SAAE, José Augusto Santana, que representou o presidente Mariel Olmo no encerramento, parabenizou os integrantes da CIPA pela excelência da organização da VIII SIPAT e, igualmente, a todos os servidores que estiveram presentes durante as palestras. “Uma atividade desse porte e dessa importância não é possível sem o envolvimento de várias pessoas. E foi o que constatamos aqui. Diversos servidores, cada um a seu meio, modo, jeito e forma, deu uma parcela de contribuição. E foi o conjunto desse esforço individual e coletivo que permitiu essa SIPAT diferenciada e fantástica. Além dos meus, deixo a todos o abraço e o obrigado do presidente Mariel Olmo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também