A condição de instabilidade permanece sobre o estado de São Paulo nos próximos dias, devido a presença de um sistema de baixa pressão que favorece a formação de áreas de instabilidade, principalmente no decorrer da tarde/noite. Com isso, o Tempo segue com sol entre nuvens com chuvas isoladas, fracas/moderadas na sua maioria, eventualmente com alguma pancada de chuva mais forte. Temperaturas estáveis. (IPMET)

