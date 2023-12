Chuva causa estragos em escolas municipais de São Carlos

Crédito: Divulgação

Em função da chuva e do vento forte na tarde desta quinta-feira (07/12), a Secretaria Municipal de Educação (SME), identificou avarias em algumas unidades escolares do município.



De acordo com a equipe de vistoria de SME, foram causados estragos no telhado da EMEB Angelina Dagnone de Melo, ocorreu queda de tapume no CEMEI Vitório Rebucci e na EMEB Janete Lia, alagamento em decorrência de problemas de drenagem no CEMEI Vicente Botta e no CEMEI Amélia Botta, no bairro São Carlos III, a água veio pela chaminé caindo sobre o fogão.



A SME, através do Departamento de Manutenção, já está buscando os meios necessários para corrigir esses problemas e está organizada para iniciar as obras de construção de novos muros nos CEMEI’s Vitório Rebucci e Janete Lia e de igual maneira a recuperação do telhado da EMEB Angelina Dagnone de Melo.

A SME informa, ainda, que os demais serviços também estão programados para como a desobstrução da galeria de água do CEMEI Vicente Botta, contratação da elevação da chaminé do CEMEI Amélia Botta para evitar a entrada de água nas ocorrências de chuvas fortes. Nesta unidade escolar a SME já tem procedimento licitatório em andamento para substituição de todo o telhado.

“Esperamos recuperar nos próximos dias todos os estragos que atingiram as unidades escolares em função da chuva de hoje. Isolamos as áreas comprometidas e as aulas ocorrem normalmente nesta sexta-feira, dia 8”, disse o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso.

