CEJA oferece 60 bolsas integrais para curso de Introdução ao Mercado de Trabalho

Estão abertas as inscrições para o curso livre de "Introdução ao Mercado de Trabalho", voltado a jovens entre 14 e 20 anos que buscam ingressar no mercado de trabalho. O curso prepara os participantes tanto para o Programa de Aprendizagem quanto para outras formas de contratação, oferecendo aulas semanais no período matutino e vespertino para jovens que ainda não estão empregados.

Com conteúdo técnico focado em informática, linguagens, códigos, cultura e sociedade, o curso tem como objetivo capacitar os jovens para o primeiro emprego. Ao todo, a instituição disponibilizará 60 bolsas de estudos integrais para os inscritos.

Informações e inscrições

Telefone: (016) 3415-0570

WhatsApp: (016) 98108-4865

Instagram: @cejasaocarlos