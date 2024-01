Casa em estado de abandono é motivo de reclamação no Jardim Maracanã

Imóvel em estado de abandono é alvo de reclamação de morador no Jardim Maracanã - Crédito: Divulgação

Um morador residente na rua Caetano Scalise, no Jardim Maracanã, entrou em contato com o São Carlos Agora na tarde desta segunda-feira, 16, para expor um problema que ocorre em seu bairro e que considera grave.

Segundo ele, na rua onde está a empresa Latina, há imóvel desabitado, em estado de abandono. Sem cuidados e manutenção, o quintal está com o mato alto e isso, de acordo com ele, fez com que ocorresse a procriação de animais peçonhentos. “É um verdadeiro descaso”, disse.

Em troca de informações via WhatsApp com o portal, o reclamante informou que, além desses animais, nos imóveis são descartados, de maneira irregular, todo tipo de resíduos sólidos. “Nós cansamos de notificar a Prefeitura Municipal e não acontece nada. Tem casa que está cheia de telhas com escorpiões, aranhas e caramujos. Há um tempo, peguei uma aranha venenosa dentro do meu quintal. E temos crianças pequena”, finalizou o reclamante.

