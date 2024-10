Casa Aberta Senac traz programação cultural a São Carlos, com destaque para a temática africana

O Senac São Carlos convida a população para a edição 2024 do evento Casa Aberta, que acontece em 19 de outubro, das 10h às 16h, com o dia repleto de atividades gratuitas. Os destaques da programação são as oficinas, workshops e apresentações culturais relacionadas à cultura africana.

“A Africanidade surge da necessidade de ampliarmos nossos olhares para a valorização da diversidade cultural, histórica e identidade das nossas raízes, contribuindo para o combate ao racismo e à discriminação, pois por meio do reconhecimento e da representatividade, garantimos um ambiente inclusivo e respeitoso. Africanidades referem-se às diversas expressões culturais, identidades e experiências originadas deste continente e como o povo escravizado, as disseminou e influenciou a formação da cultura brasileira”, explica Fábia Lins, Gerente do Senac São Carlos, em relação a escolha da temática das principais atividades da programação.

O objetivo do evento é estimular a cultura do empreendedorismo, inovação e o acesso à educação. Durante o Casa Aberta Senac, o público poderá conhecer a infraestrutura da instituição e o Jeito Senac de Educar, um aprendizado prático e que promove a conexão de seus estudantes com docentes e profissionais do mercado em atividades inspiradoras e voltadas ao mundo do trabalho.

Os participantes poderão acompanhar palestras, workshops, apresentações artísticas e oficinas com temas que envolvem todas as áreas do conhecimento ofertadas pela instituição: Beleza e Estética, Bem-estar, Comunicação e Marketing, Desenvolvimento Social, Design, Artes e Arquitetura, Educação, Gastronomia e Alimentação, Gestão e Negócios, Idiomas, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, Moda, Saúde, Tecnologia da Informação e Turismo e Hospitalidade.

O Casa Aberta Senac é uma iniciativa dinâmica e inovadora da instituição, feita para a comunidade e que envolve também os estudantes de seus diversos cursos, de todos os níveis de ensino ofertados, como os cursos livres, técnicos, ensino médio técnico, ensino superior (graduação, extensão universitária e pós-graduação), além do Programa Senac de Aprendizagem.

Destaques da programação:

Música Preta Brasileira, com Nara Dom

Horário: 11h às 12h

Local: Hall principal

Uma fusão envolvente de soul, samba moderno e MPB, marcada por influência de grandes artistas pretos. Workshop de Autocuidado para Mãos e Pés que Valorizam a Beleza Negra.

Workshop de Aromaterapia: Aromas Africanos e Propriedades Medicinais de Óleos Essenciais

Horário: 10h30 às 11h

Local: Laboratório 8

Os participantes irão aprender a criar sprays de ambiente personalizados usando os óleos essenciais, conhecendo seus benefícios.

Desfile de Moda Afro-Brasil: Ritmos e Raízes

Horário: 15h às 16h

Local: Hall principal

Durante o desfile os participantes verão vestimentas inspiradas na cultura de diversos países africanos, produzidas e estampadas por estudantes e docentes da área de Moda.

Moqueca de Peixe: A Culinária Angolana no Nordeste Brasileiro

Horário: 12h30 às 13h

Local: Laboratório 15

Nesta oficina, os participantes vão aprender a preparar a autêntica moqueca de peixe, um prato afro-brasileiro típico do Nordeste, conhecendo ingredientes e, no final, degustando.

A programação completa pode ser conferida no portal do Senac: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/car/.

Serviço:

Casa Aberta Senac

Data: 19/10

Horário: 10h às 16h

Mais informações: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/car/

Senac São Carlos

Endereço: Rua Episcopal, 700 – Centro – São Carlos/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-sao-carlos

