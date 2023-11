Capela Nossa Senhora Auxiliadora realiza quermesse e show de prêmios

SIGA O SCA NO

Salesianos São Carlos - Crédito: reprodução/Google

A Capela Nossa Senhora Auxiliadora irá realizar neste sábado, 11, a partir das 19h30, uma quermesse e um show de prêmios. Os eventos são solidários e visam arrecadar recursos para as obras sociais que a paróquia realiza naquela região de São Carlos.

Os interessados em colaborar poderão estacionar os veículos no estacionamento dentro do Salesianos e no show de prêmios, a cartela especial custa R$ 5 e quem participar irá concorrer a diversos prêmios.

Haverá ainda serviço de bar, sendo oferecido pastel, cachorro quente, bebidas e música ao vivo com Mauro Morelli.

O evento irá acontecer na rua Padre Teixeira, 3649, na Vila Nery. Informações adicionais podem ser obtidas pelo fone 16 2107-3300.

