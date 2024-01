Caminhão itinerante do Fundo Social estará no Jardim Gonzaga

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) inicia nesta sexta-feira, 26, a programação 2024 do caminhão itinerante. Desta vez o caminhão vai estacionar no Jardim Gonzaga, na avenida Maranhão, nº 35, com atendimento à população das 9h às 12h.

Durante toda a manhã famílias do Gonzaga e região poderão escolher entre 2.500 peças de roupas, cobertores e calçados que serão levados para o bairro no caminhão itinerante do FSS. Cada pessoa terá direito de escolher 15 peças de acordo com o tamanho e até mesmo pela cor e modelo das roupas.

O objetivo é atender famílias carentes que não conseguem se deslocar até a sede do Fundo Social. As roupas doadas são arrecadadas durante todo o ano e na Campanha do Agasalho.

“A ideia é levar as doações para que as pessoas que não têm condições de vir até o FSS, possam também escolher as peças que estão precisando. Lotamos o nosso caminhão com todos os tipos de agasalhos e calçados já separados por tamanho e modelos. Levamos roupas e sapatos para adultos e crianças, além de roupas de cama e banho”, explica a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini.

Outras informações sobre o Caminhão Itinerante podem ser obtidas na sede do FSS, localizada na Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina ou pelo telefone (16) 3372-0865.

