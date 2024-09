Caminhão com peças de roupas para doação estará em Santa Eudóxia no dia 19

SIGA O SCA NO

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) comunica que no dia 19 de setembro, das 9h às 13h, o "Caminhão Itinerante” ficará estacionado na Praça dos 500 Anos, localizada no distrito de Santa Eudóxia.

O programa “Fundo Social Itinerante” tem o objetivo de levar para as famílias as doações que são arrecadadas, visando o atendimento direto à população da cidade, incluindo os distritos.

“Muitas pessoas não têm condições de vir até a sede do Fundo Social, então nós levamos as doações, são mais de 2.500 peças, entre roupas e sapatos para adultos e crianças, além de roupas de cama e banho e cada pessoa pode levar até 15 peças”, explica a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini.

O Fundo Social está localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, e recebe doações o ano todo de roupas, sapatos, agasalhos, roupas de cama, banho, itens de higiene, fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

