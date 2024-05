Crédito: agência brasil

O Tempo permanecerá estável no estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens, devido à atuação de uma massa de ar seco e quente, que inibe a formação de nuvens associadas a chuva. As temperaturas se manterão elevadas à tarde com baixos valores de umidade relativa do ar.

IPMET

