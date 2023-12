Calor diminui nos próximos dias; confira a previsão do tempo para o final de semana

Previsão do tempo -

Sexta-feira (08/12)



Frente fria desloca-se pelo litoral paulista, provocando muita nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas. Temperaturas máximas em leve declínio.

Sábado (09/12)



Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, favorecendo a diminuição da nebulosidade, a partir do oeste do estado, deixando o céu parcialmente nublado. Entretanto, ventos úmidos oriundos do oceano e a proximidade da frente fria, ainda favorecem a formação de chuvas isoladas nas regiões sul, leste e nordeste do estado de São Paulo. Temperaturas permanecem com leve declínio.

Domingo (10/12) e Segunda (11/12)



A presença de baixas pressões sobre o continente, mantém a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo, com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e noite. No período da manhã céu parcialmente nublado com aberturas de sol.

Fonte: IPMET

