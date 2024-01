Calçada tomada pelo mato coloca pedestres em risco no Santa Mônica

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Moradores do Parque Santa Mônica entraram em contato com o São Carlos Agora nesta segunda-feira (15) para reclamar das condições da calçada de uma residência localizada no cruzamento das ruas XV de Novembro e Madre Saint Bernard.

De acordo com os relatos, a calçada está tomada pelo mato, dificultando a passagem de pedestres. As pessoas são obrigadas a desviar pela rua, correndo perigo de atropelamento.

O imóvel fica na região da Santa Casa, em uma área de grande circulação de pedestres. A calçada é estreita e não há espaço para o mato.

Os moradores pedem providências das autoridades competentes para que a calçada seja limpa e liberada para a passagem de pedestres.

